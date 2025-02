Zorgen om vermiste Tom (30) uit Vught, politie vraagt om tips

De politie is dringend op zoek naar de 30-jarige Tom uit Vught. Hij wordt sinds dinsdag 11 februari 2025 vermist en is voor het laatst gezien op de Hadewychstraat in Vught. Mogelijk is hij te voet vertrokken in de richting van de Vondelstraat, meldt de politie.

Tom is 1,60 meter lang, heeft een slank postuur en kort blond haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte strakke jas, een zwarte trainingsbroek en donkerblauwe sportschoenen.

De politie roept mensen op die Tom hebben gezien of weten waar hij is, om direct contact op te nemen. Wie informatie heeft, wordt verzocht 112 te bellen.