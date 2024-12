Vermiste tiener (16) uit Breda met TikTok-vriend teruggevonden in Duitsland

De 16-jarige tiener die sinds woensdagmiddag vermist was, is teruggevonden in Duitsland dankzij een grenscontrole door de marechaussee. Ze zat samen met de 20-jarige man uit Noorwegen, die ze had leren kennen via TikTok, in een internationale bus onderweg naar Noorwegen.

Bij de grensovergang bij Coevorden werd het tweetal gecontroleerd. De marechaussee informeerde de familie van het meisje, die haar en de Noor moesten ophalen, omdat het om een Nederlandse vermissingszaak ging.

Verborgen communicatie

In gesprek met de vader van de tiener blijkt dat ondanks eerdere pogingen van haar ouders om het contact met de Noor te verbreken, via haar grootouders en een iPad toch stiekem contact met hem bleef houden. De situatie escaleerde toen de Noor woensdag onverwachts op de stoep stond en hun dochter met hem meeging. Na haar vermissing zaten ze naar verluidt twee dagen verstopt in de bosjes, zonder geld om verder te reizen. Inmiddels is het meisje veilig thuis.

Nog veel angst

De ouders van de tiener zijn opgelucht dat hun dochter weer thuis is, maar blijven angstig. De Noor verblijft nog steeds in een hotel in Breda, op slechts 1,5 kilometer van hun huis. "We zijn doodsbang dat hij weer voor de deur staat en dat we haar opnieuw kwijtraken," aldus de familie. De jongen vliegt pas op 3 januari terug naar Noorwegen, wat voor de familie een onzekere periode betekent.