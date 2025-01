Daniela (16) vermist, politie maakt zich zorgen om haar welzijn

De politie maakt zich zorgen om de 16-jarige Daniela. Het meisje vertrok afgelopen maandag vanuit Rotterdam Zuid en wordt sindsdien vermist.

Daniela is 1.60 meter lang, heeft blond haar en groene ogen. Ze draagt mogelijk zwarte kleding. Vermoedelijk is het meisje in de omgeving van het centrum van Utrecht. De politie maakt zich zorgen om haar welzijn.

De politie vraagt mensen die meer weten contact op te nemen via het nummer 0900-8844.