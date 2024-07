Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Jay Slater op Tenerife

Op Tenerife is vermoedelijk het lichaam gevonden van de vermiste Jay Slater. Dat meldt de lokale politie. De 19-jarige Brit is al bijna een maand spoorloos, nadat hij zonder zijn ouders op vakantie ging naar het Spaanse eiland.

Volgens een eerste onderzoek is de jongen in het uitgestrekte en bergachtige gebied Masca om het leven gekomen door een ongeval of val, aldus Spaanse en Britse media. Maandag is een Nederlands team van Signi Zoekhonden een zoekactie naar de vermiste man gestart, meldt RTL Nieuws.

Het team bestaat uit vier honden en zes vrijwilligers, die gespecialiseerd zijn in het opsporen van langdurig vermisten. Esther van Neerbos van Signi Zoekhonden legt uit dat hun honden zowel oude sporen als de geur van overleden personen kunnen detecteren. "Onze honden hebben veel ervaring met soortgelijke zoektochten in het buitenland en zijn internationaal getraind in ramp-, water- en natuurgebieden."

Veel speculaties

Jay Slater verdween op maandag 17 juni na een avond stappen. Zijn mobiele telefoon werd voor het laatst gesignaleerd in het natuurgebied Rural de Teno. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen, wat heeft geleid tot wilde speculaties online. Twee weken geleden hebben de Spaanse autoriteiten hun zoektocht gestaakt, waardoor er momenteel geen officiële instanties naar hem zoeken. Toch blijft de vermissing een gespreksonderwerp in de omgeving en blijven burgers zoeken, aldus Neerbos.

Een video die rondgaat op TikTok van het laatste moment dat Jay Slater is gezien op Tenerife:

De stichting kwam via via in contact met de familie van Slater, die graag wilde dat Signi Zoekhonden zou komen helpen. Hoewel de non-profitorganisatie in Nederland kosteloos werkt, is er voor zoektochten in het buitenland een onkostenvergoeding nodig.

Natuurgebied

Het team begint de zoektocht in het natuurgebied waar Slaters telefoonsignaal voor het laatst werd opgevangen. Ook zullen ze op basis van foto's plaatsen bezoeken waar hij voor het laatst is gezien. Van Neerbos benadrukt de voordelen van hun kleine en wendbare team in deze situatie.