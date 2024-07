Verdachte: vermiste Wico van Leeuwen is dood

De sinds mei 2022 vermiste Wico van Leeuwen uit Borculo is dood. Dat heeft de 30-jarige Mart B. bij de politie verklaard. De man staat vrijdag in de rechtbank in Zutphen terecht op verdenking van moord.

Het lichaam van Wico van Leeuwen is ondanks vele zoektochten van de politie nooit gevonden. De man zou op 17 mei 2022 in Borculo van de trap zijn geduwd in een woning aan de Heerlijkheidsstraat waar hij verbleef.

Daarna zou onderaan de trap zijn keel zijn doorgesneden. Verdachte Mart B. verbleef ook in die woning. B. vertelde een vriendin dat hij Wico had vermoord. Tegen de politie zei hij dat die verklaring niet klopte. Wel hielp hij naar eigen zeggen met het wegmaken van het lijk.

Bij de trap in de woning heeft het NFI bloedsporen gevonden. DNA-onderzoek toont aan dat dit bloed van de vermiste Van Leeuwen is, zo bleek vrijdagochtend op de zitting.

Moordenaar

B. wees zijn neef George aan als de moordenaar. Deze neef overleed in november 2022. De politie sprak die zomer nog wel met hem. Uit berichten die hij aan vrienden stuurde, blijkt dat hij meent dat Mart hem 'erbij naait'. "Ik ben de hoofdverdachte van een vermissing en mijn neefje komt er onderuit", zei hij in een filmpje op Tiktok.

Over wat er dan met het lichaam van Wico gebeurd is, zijn vele verklaringen afgelegd. Volgens B. nam George met een ander het lichaam mee naar een vuilstortplaats. "We hebben hem in plastic gerold, in een kruiwagen gelegd en zij hebben hem weggebracht", heeft B. verklaard. In de rechtszaal wilde hij niets toevoegen. Een andere theorie is dat Wico onder de woning van George in beton is gestort.

De rechtbank in Zutphen heeft de hele dag uitgetrokken voor de zaak.

