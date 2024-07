Vermiste Marjan (73) in Frankrijk dood aangetroffen vlakbij camping

De sinds vorige week vermiste Marjan Roozendaal (73) is vlakbij een camping in Zuid-Frankrijk dood aangetroffen. Dat meldt haar dochter aan Hart van Nederland. Zoekhonden die naar haar zochten hebben het lichaam van de vermiste vrouw gevonden.

"Vanmorgen is onze hoop op een veilige terugkeer van de sinds 14 juli vermiste Marjan Roozendaal (73) vervlogen", schrijft de familie in een verklaring. "Marjan is om acht uur op zevenhonderd meter van de camping Parc le Duc in Vacquières door reddingshonden gevonden."

Het vermoeden is dat de vrouw is uitgegleden van een 10 meter hoge rots en direct is overleden. "Autopsie zal uitwijzen of dit is gebeurd." De familie bedankt de stichting Reddingshonden voor de betrokkenheid en het zoeken naar de vrouw.

Spoor

Sinds dit weekend zocht Stichting Reddingshonden RHWW in het zuiden van Frankrijk verder naar de sinds vorige week vermiste Marjan Roozendaal (73). De reddingshonden van RHWW gaven zondag "een indicatie" van een spoor in het gebied waar werd gezocht, aldus de woordvoerder. RHWW zocht met veertien honden en negentien mensen naar de vrouw. Maandagochtend werd de zoektocht hervat, waarna het lichaam na een uur werd gevonden.

Ongeluk

De woordvoerder kan in verband met de privacy niet meer delen over de situatie waarin de vrouw is gevonden. Wel deelt hij dat ze in de natuur is gevonden en dat er sprake is geweest van een ongeluk. Het lichaam moet nog geborgen worden.

De medewerkers van RHWW delen momenteel hun bevindingen met de politie. Zij gaan maandag nog niet weg uit Frankrijk, ze nemen "nog even de tijd om de zaak te verwerken", aldus de woordvoerder. Ze gaan dinsdag of woensdag weer naar huis.

Het vakantiepark waar Marjan op verbleef reageert met ongeloof op het nieuws. Het bestuur van het park condoleert familie en bekenden van de vrouw. Verder spreekt het bestuur van "een tragedie waar ons mooie park onbedoeld onderdeel van is geworden."

Alzheimer

Marjan had een beginnende vorm van Alzheimer. Haar dochter Brenda liet eerder weten dat haar moeder naar het zwembad op het park zou gaan, maar vervolgens is gaan wandelen. Op camerabeelden is te zien dat ze door de poort naar buiten loopt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland - ANP