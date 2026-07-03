Menselijk bot gevonden in zoektocht naar vermiste Nederlandse vader (31) Italië

Bij een nieuwe zoektocht naar een al ruim een jaar vermiste man uit Amsterdam is in Noord-Italië een menselijk bot gevonden. Dat melden meerdere Nederlandse media. Dat laat zijn familie vrijdag weten. Italiaanse autoriteiten onderzoeken of het bot van de 31-jarige Nederlander is, die eind april 2025 verdween na een wandeling bij het bergdorp Baggio.

De nieuwe zoektocht kwam op gang nadat een Italiaanse visser begin deze week een jas vond in de omgeving waar Tobias verdween. Hij herkende de jas van vermissingsposters en nam contact op met de familie. Omdat de Italiaanse autoriteiten niet direct verder konden zoeken, schakelden de nabestaanden Rescue International in. De organisatie ging met drones op zoek en vond donderdag stroomopwaarts een menselijk bot.

Verkeerde informatie

De familie kwam met een verklaring na berichten in Italiaanse media dat het lichaam van Tobias zou zijn gevonden. Volgens de nabestaanden klopt dat niet en is alleen een menselijk bot aangetroffen.

Tobias was in april 2025 met zijn vriendin en zoontje op vakantie bij het Comomeer. Na zijn verdwijning werd zes dagen naar hem gezocht met onder meer helikopters en drones, waarna de zoekactie werd beëindigd.