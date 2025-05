Zoektocht naar vermiste Nederlander (31) in Italië hervat

De zoektocht naar de vermiste 31-jarige Nederlander in Italië is zondag hervat. Eerder moest de operatie worden gestaakt vanwege slechte weersomstandigheden, maar inmiddels is de situatie verbeterd, meldt de lokale media. De vermiste man is met zijn vriendin en haar zoontje op vakantie in de buurt van het Comomeer. Na een wandeling op 28 april keerde hij niet terug. Hij had alleen een lichte rugzak met een klein beetje eten bij zich, verre van een uitrusting voor een trektocht van meerdere dagen.

De laatste persoon die de Nederlander heeft gezien is een lokale bewoner in de buurt van het plaatsje Livo, waar hij een kort gesprekje mee had.