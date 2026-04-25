Gevonden lichaam in water Loosdrecht is van vermiste Hans (76)

Vermissing

Gisteren, 22:29

Het lichaam dat zaterdagmiddag in het water werd gevonden in de buurt van de Cohensteeg in Leusden, is van de vermiste Hans. Dat bevestigt de politie zaterdagavond aan Hart van Nederland. De 76-jarige man werd sinds afgelopen woensdag vermist. De politie sprak eerder van een urgente vermissing.

Hans werd die dag voor het laatst gezien in de omgeving van de Viltroos in Leusden. Hij verplaatste zich op een oranje driewieler. Ook die driewieler is in het water gevonden.

De afgelopen dagen werd op meerdere plekken naar de man gezocht, onder meer in het Lockhorsterbos tussen Leusden en Amersfoort, in woonwijken en rond sportcomplex Buiningpark. Naast de politie hielpen ook vrijwilligers van het Veteranen Search Team mee met de zoektocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Lichaam gevonden in water bij zoektocht naar vermiste Hans (76)
Lichaam gevonden in water bij zoektocht naar vermiste Hans (76)
Zoekactie naar vermiste Hans (76) uit Leusden gaat derde dag in
Zoekactie naar vermiste Hans (76) uit Leusden gaat derde dag in
Politie deelt foto van vermiste Hans (76) op driewieler uit Leusden
Politie deelt foto van vermiste Hans (76) op driewieler uit Leusden

