Zoekactie naar vermiste Hans (76) uit Leusden gaat derde dag in

Vandaag, 22:43

Er wordt voor de derde dag op rij gezocht naar de 76-jarige Hans uit Leusden. De man is sinds 22 april vermist en is sindsdien niet meer teruggezien. De politie zet samen met tientallen vrijwilligers grootschalig in om hem te vinden.

De politie zoekt samen met circa zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team in een groot gebied rond Leusden en Amersfoort. Het gaat onder meer om woonwijken en de omgeving van sportcomplex Buiningpark. “We proberen het vandaag zo groot mogelijk op te pakken,” laat een woordvoerder weten.

In de onderstaande video leggen we je uit wat je het beste kunt doen op het moment dat iemand in jouw omgeving vermist raakt, en wat juist niet.

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Signalement

Hans is 1,90 meter lang, heeft een lichte huidskleur en verplaatst zich op een oranje elektrische driewieler. Hij droeg bij zijn vermissing een zwart leren jack, een zwarte broek en een rode sjaal.

De politie roept mensen op alert te zijn en bij een mogelijke waarneming direct 112 te bellen. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of politie.nl/vermist.

Door Redactie Hart van Nederland

