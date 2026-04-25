Lichaam gevonden in water bij zoektocht naar vermiste Hans (76)

Tijdens de zoektocht naar de vermiste Hans (76) uit Leusden is een lichaam in het water gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie zaterdag aan Hart van Nederland. Of het om de vermiste man gaat, is nog niet duidelijk. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd.

Het lichaam werd aangetroffen in het water in de buurt van de Cohensteeg in Leusden. Ook is een oranje driewieler uit het water gehaald. Op foto's van persfotografen is te zien dat het gaat om een voertuig dat lijkt op het type waarop Hans zich verplaatste.

Zoektocht naar vermiste Hans

Hans werd sinds 22 april vermist in de omgeving van de Viltroos in Leusden. Hij verplaatste zich op een oranje driewieler. De politie sprak eerder van een urgente vermissing.

Er werd op meerdere plekken gezocht, onder meer in het Lockhorsterbos tussen Leusden en Amersfoort, in woonwijken en rond sportcomplex Buiningpark. Naast de politie hielpen ook vrijwilligers van het Veteranen Search Team mee met de zoektocht.