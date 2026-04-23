Politie deelt foto van vermiste Hans (76) op driewieler uit Leusden

De politie deelt donderdag een foto van de 76-jarige Hans uit Leusden die sinds woensdagmiddag vermist wordt. De politie sloeg die middag rond 17.40 uur alarm via Burgernet en vraagt mensen uit te kijken naar de man, die mogelijk op een opvallende oranje driewieler rijdt.

Hans is 76 jaar en ongeveer 1.90 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur en rijdt op een oranje, elektrische driewieler. Hij draagt een overzet zonnebril, een zwart leren jack, een zwarte broek met een rits aan de zijkant, en een rode sjaal.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De man verdween in de omgeving van de Viltroos in Leusden. Niet veel later kwam er een melding binnen dat hij mogelijk is gezien bij de Diamantweg in Amersfoort. Of het daadwerkelijk om dezelfde persoon gaat, wordt nog onderzocht.

De politie roept iedereen die de man mogelijk heeft gezien op om direct 112 te bellen. Alle informatie kan helpen bij het terugvinden van de man.