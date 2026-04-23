Grote zorgen om vermiste man (76) op driewieler uit Leusden

Een 76-jarige man uit Leusden wordt sinds woensdagmiddag vermist. De politie sloeg rond 17.40 uur alarm via Burgernet en vraagt mensen dringend uit te kijken naar de man, die mogelijk op een opvallende oranje driewieler rijdt. Volgens RTV Utrecht is de man donderdagochtend nog steeds vermist.

De man verdween in de omgeving van de Viltroos in Leusden. Niet veel later kwam er een melding binnen dat hij mogelijk is gezien bij de Diamantweg in Amersfoort. Of het daadwerkelijk om dezelfde persoon gaat, wordt nog onderzocht.

Signalement

De vermiste man heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een stevig postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een rode das, een zwart leren jack, een zwarte broek en donkerblauwe sportschoenen.

De politie roept iedereen die de man mogelijk heeft gezien op om direct 112 te bellen. Alle informatie kan helpen bij het terugvinden van de man.