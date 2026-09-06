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Geen spoor van vermiste Rodney na inzet Nederlandse reddingshonden

Vermissing

Vandaag, 19:22

De Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leysner in Suriname. Dat schrijft de Surinaamse nieuwswebsite StarNieuws. De 52-jarige Nederlandse filmproducent, dj en ondernemer wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist.

In overleg met de afdeling Kapitale Delicten (KD), Forensische Opsporing (FO), het reddingshondenteam en het Openbaar Ministerie is de plaats delict inmiddels vrijgegeven. Ook de graafwerkzaamheden in Saramacca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo, hebben volgens de nieuwssite niks opgeleverd. Daar was eerder door honden een geur gesignaleerd. Het reddingshondenteam werd vanaf woensdag op drie locaties ingezet.

Auto van Leysner gevonden

In het onderzoek zijn al meerdere personen aangehouden. De auto van Leysner is op 21 augustus gevonden in een drassig gebied in het district Saramacca.

Door ANP

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