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Mysterieuze vermissing filmproducent in Suriname

Vermissing

Vandaag, 15:58

De Surinaamse politie is op zoek naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leysner. Hij is sinds zaterdagavond vermist. 's Avonds had Leysner een werkafspraak in het district Saramacca. Sindsdien is hij spoorloos verdwenen. Zijn telefoon is inmiddels uitgeschakeld. Dit schrijft de Telegraaf.

Familie en bekenden van Leysner maken zich grote zorgen omdat zij niet meer in contact kunnen komen met hem. Daarom heeft de politie de bevolking opgeroepen om uit te kijken naar de man. Familie en vrienden verzoeken mensen nadrukkelijk om geen geruchten of onbevestigde berichten te verspreiden, maar wel belangrijke informatie te melden bij de politie.

Hoe pak je het aan als iemand uit je omgeving vermist raakt? Dit legt Hart van Nederland uit in bovenstaande video.

Sinds zaterdagavond omstreeks 21.45 uur is er niks meer vernomen van de Nederlander. Hij is voor het laatst gespot in Saramacca. De politie komt graag in contact met mensen die hem na 21.45 uur hebben gezien of gesproken. Ook ontvangen ze graag informatie over zijn mogelijke verblijfsplek, vervoermiddel, route en eventuele verplaatsing na Saramacca.

Schrijver en castingdirector

Rodney Leysner is naast producent ook een schrijver en castingdirector. Hij werkte onder andere mee aan de films Suriname en Fashion Chicks. Ook kunnen mensen hem kennen als dj Sam Sin.

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Door Redactie Hart van Nederland

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