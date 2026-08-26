Signalement verspreid van verdachte in vermissingszaak filmproducent

Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft een signalement verspreid van Ryan T., de man die in verband wordt gebracht met de Nederlandse filmproducent Rodney Leysner, die sinds 15 augustus spoorloos is. De 42-jarige verdachte is volgens het OM vuurwapen- en vluchtgevaarlijk.

T. is de ex-man van Warsha Sardjoe, directeur van Rudisa International NV, het miljoenenbedrijf waar Leysner onlangs toetrad tot de directie. Hij is sinds begin 2026 ook voorzitter van Transvaal, een voetbalclub die actief is in de Suriname Major League.

Eerder was al bekendgemaakt dat Leysner mogelijk slachtoffer zou zijn geworden van een misdrijf. Het OM houdt er inmiddels rekening mee dat de vermiste man mogelijk niet meer leeft. Het verdenkt T. van verschillende delicten, waaronder moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie.

Rodney Leysner werd voor het laatst gezien in Saramacca. In dat gebied is ook zijn auto aangetroffen.

In de zaak zijn drie verdachten aangehouden. T. is eerder wel gehoord over de vermissing, bevestigde de politie, maar hij had toen nog niet de status van verdachte.