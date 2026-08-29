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Speurhondenteam uit Nederland gaat in Suriname op zoek naar vermiste Leysner

Vermissing

Vandaag, 07:44

Een Nederlands speurhondenteam gaat helpen zoeken naar de vermiste filmproducent Rodney Leysner in Suriname, dat schrijft de Surinaamse krant Waterkant. Onze landgenoot wordt sinds 15 augustus vermist.

Zijn auto is uitgebrand gevonden in de buurt van de plek waar hij voor het laatst is gezien. De politie vermoedt dat de 52-jarige Leysner slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Meerdere mensen zijn opgepakt, maar er wordt ook nog naar een verdachte gezocht. Het gaat om een team van acht Nederlandse speurhonden, acht hondengeleiders en zeven ondersteunende specialisten.

Door Redactie Hart van Nederland

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