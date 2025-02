Politie op zoek naar vermiste Fedir (40) uit Hoofddorp

De 40-jarige Fedir wordt sinds dinsdagochtend vermist uit Hoofddorp. De man is voor het laatst gezien in de wijk Overbos en heeft zich vermoedelijk te voet verplaatst in de richting van Bennebroek of Vogelenzang.

Fedir is 1.92 meter lang en heeft kort donkerbruin haar en een korte baard. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een bruin/groene parkajas en Asics sportschoenen.

De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over zijn verblijfplaats om contact op te nemen via 0900-8844. Mocht er sprake zijn van een noodsituatie, wordt gevraagd direct 112 te bellen.