Veteranen Search Team opent nieuwe locatie: 'Bij een vermissing telt elke seconde'

Het Veteranen Search Team heeft woensdag een nieuwe locatie geopend om nog sneller te kunnen reageren op vermissingen. Met de nieuwe vestiging in Limburg kunnen vrijwilligers sneller in actie komen bij vermissingen in Vaals, Tilburg en Nijmegen. En dat is van groot belang, want vooral de eerste uren na een vermissing zijn cruciaal. "Deze tijdwinst kan het verschil maken tussen het redden van een vermiste of het bergen van een lichaam," zegt locatiecoördinator Alex Daemen.

Mariska van der Krats, medeoprichter van het Veteranen Search Team, is trots en blij met de uitbreiding. "Hiermee kunnen we onze reactietijden aanzienlijk verkorten. Het eerste uur bij een vermissing is zó belangrijk. De reistijd naar Zuid-Limburg vanuit onze bestaande centra was simpelweg te lang. Met deze nieuwe locatie in Heibloem kunnen we nu binnen een uur regio’s als Vaals, Nijmegen en Tilburg bereiken."

Volgens Mariska is de snellere inzet vooral belangrijk voor kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie, of in situaties waarbij twijfel bestaat over suïcide. Ze kijkt ook vooruit naar de toekomst: "We plannen eind 2025 een locatie in Noord-Nederland en werken aan ons landelijk expertisecentrum voor vermissingszaken."

'Grote oppervlaktes doorzocht'

Iemand die weet hoe belangrijk de inzet, hulp en expertise van het team is, is Abdeslam Oulad Sedik. Tijdens de vermissing van zijn broer Ahmed kreeg hij naast de politie ook veel te maken met het Veteranen Search Team.

"Wij zijn enorm dankbaar voor hun hulp. Ze hebben zich met hart en ziel ingezet en door hun inspanningen konden grote gebieden worden doorzocht. Dat gaf ons veel steun." Ook Abdeslam is blij met de nieuwe locatie. "Wij weten hoe belangrijk het is dat ze snel ter plaatse zijn. Dan is de kans groter dat iemand op tijd wordt gevonden. Helaas mocht het voor mijn broer niet baten," zegt hij.