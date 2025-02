Vermiste man uit zorginstelling Zeeland weer terecht

De vermiste bewoner van zorginstelling Tragel in Clinge, die sinds 4 februari vermist was, is dinsdagmiddag in goede gezondheid teruggekeerd. Dit laat de zorginstelling in Zeeland aan Hart van Nederland weten.

Er waren de afgelopen dagen grote zorgen over zijn verblijfplaats, aangezien de man, die een verstandelijke beperking heeft, zonder bericht weg was.

Waardevolle tips

Dinsdagochtend ontving Tragel aanwijzingen dat de man maandag gezien was bij het Centraal Station in Antwerpen. Na deze informatie is een medewerker van de zorginstelling naar Antwerpen gereisd en heeft hem daar gevonden. Hij verkeert in goede gezondheid.