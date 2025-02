Grote zorgen om vermiste verstandelijk beperkte Jurgen uit Zeeland

Jurgen Kaijser uit het Zeeuwse Clinge is sinds 4 februari vermist. Jurgen heeft een verstandelijke beperking en is voor het laatst gezien bij zorginstelling Tragel. Een woordvoerder van de zorginstelling laat aan Hart van Nederland weten dat ze zich grote zorgen maken.

Jurgen woont in de zorginstelling die verstandelijk beperkten opvangt. Het is niet de eerste keer dat de 40-jarige man vermist is. "Hij is vaker enkele dagen weg en komt dan weer terug. Hij is kwetsbaar vanwege zijn verstandelijke beperking", aldus de woordvoerder. Waar hij die andere keren is geweest, kan de woordvoerder vanwege privacyoverwegingen niet zeggen.

Bij de instelling maken ze zich vooral zorgen om het koude weer van dit moment. "Hij is geen gevaar voor zichzelf en de samenleving. Maar we weten niet of het hem lukt om onderdak te vinden. Zoiets gun je niemand." Jurgen is vorige week enkele keren gesignaleerd in de omgeving van de zorginstelling en net over de grens in België. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie is bij de zoekactie betrokken.

De zorginstelling staat in nauw contact met de politie en met verschillende andere openbare instanties.

Signalement

Jurgen droeg op het moment van zijn verdwijning een blauwe jas, een zwarte joggingsbroek en sneakers. Hij is 1.55 meter lang. Mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 (Nederland) of 0800-303000 (België).