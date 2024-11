Mark werd onterecht beschuldigd tijdens vermissing Sanne en Hebe: 'Ze wilden mijn zoontje ontvoeren'

Mark Deckers uit Nuenen werd online vals beschuldigd en bedreigd, toen zijn beste vriendin Sanne Bos en haar pupil Hebe in oktober 2022 werden vermist en uiteindelijk dood werden gevonden. Online kreeg hij allerlei verwensingen over zich heen en de bedreigingen en beschuldigingen gingen van kwaad tot erger. Hij doet nu voor het eerst zijn verhaal. "Er werd 20.000 euro op mijn hoofd gezet, en op de ontvoering van mijn zoontje 10.000 euro."

Op maandag 17 oktober 2022 verdwenen de 10-jarige gehandicapte Hebe en haar 26-jarige begeleidster Sanne spoorloos. Twee dagen lang leefde heel Nederland tussen hoop en vrees. Met de vondst van een zwarte Kia Picanto in het water naast de snelweg bij knooppunt Empel sloeg de onzekerheid om in verdriet. Een noodlottig ongeluk was het tweetal fataal geworden.

Tijdens de twee onzekere dagen was er veel media-aandacht voor de vermissing. Mark nam, als beste vriend van Sanne, de woordvoering op zich. Hij verscheen in meerdere programma's. Wat dit allemaal teweegbracht, had hij van te voren nooit kunnen bedenken.

"Ik heb er geen seconde spijt van, omdat mede door de hulpvraag honderden mensen hielpen met zoeken, maar dat het zo uit de hand zou lopen, had ik niet voorzien. Er werd 20.000 euro op mijn hoofd gezet, en op de ontvoering van mijn zoontje 10.000 euro. Er is zelfs geprobeerd mijn huis binnen te komen door de deur te forceren toen mijn vrouw en kinderen alleen thuis waren en ik in het rouwcentrum was bij Sanne."

Doodsbedreigingen

Op Facebook ontving Mark meerdere (doods)bedreigingen. Mensen waren ervan overtuigd dat hij wat met de vermissing van het tweetal te maken had. Dat had volgens Mark te maken met een incident van een paar jaar eerder waarover een lokale krant had geschreven. Hij legt uit: "Een aantal jaar geleden heb ik een begeleider ontslagen. Zij was het er niet mee eens, wilde aanblijven of geld ontvangen en toen ik daar niet gevoelig voor bleek heeft zij de wereld in gebracht dat ik aan haar heb gezeten." Volgens Mark nam een landelijke belangenvereniging de valse beschuldiging over en heeft vervolgens een krant dit zonder hoor en wederhoor gepubliceerd.

Mark werd hiervoor niet vervolgd door het OM. De rechter heeft de verspreide beschuldigingen op 30 oktober onrechtmatig verklaard. Deze bleken ongegrond. De aangifte tegen Mark werd geseponeerd met uitzonderlijke sepotcode 1: "volledig ten onrechte als verdachte aangemerkt". De betrokken belangenvereniging is inmiddels veroordeeld, en als het aan Mark ligt worden ook de bestuurders van die instantie aangepakt. De Vries Van Spanje advocaten doet onderzoek naar verdere stappen op strafrechtelijk gebied.

Meerdere boetes en strafbladen

De bedreigingen hebben veel invloed gehad op Mark en zijn gezin. Zo moest het gezin beveiligd worden en werd zijn vrouw uitgescholden bij de bakker. Mark heeft uiteindelijk meerdere aangiftes gedaan voor een fors aantal strafbare feiten zoals belediging, smaad, laster, bedreiging en opruiing. Deze zijn bij de politierechter behandeld en hebben op één na allemaal tot veroordelingen geleid.