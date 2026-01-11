Dit weten we nu over de vermiste jongen (8) uit Steenwijk

Het vermiste 8-jarige jongetje uit Steenwijk is na een urenlange zoekactie, waarbij politie, brandweer en honderden vrijwilligers betrokken waren, nog steeds niet gevonden. De zorgen zijn groot en van het jongetje ontbreekt ieder spoor. Dit is wat we tot nu toe weten over zijn vermissing.

De 8-jarige jongen wordt sinds zaterdagavond 19.30 uur vermist. Daarover werd een Burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar het kind. Gezien de weersomstandigheden en de leeftijd maakt de politie zich ernstig zorgen. Ze vragen inwoners om schuren, afdakjes en tuinen na te gaan om te kijken of het jongetje zich daar mogelijk bevindt.

Signalement

De jongen is ongeveer 1.20 meter lang en heeft zwart haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij blauwe regenlaarzen, een blauwe jas en een blauw-witte broek.

De politie zocht in de nacht van zaterdag op zondag samen met de brandweer in en rond Steenwijk. Daarbij werd gekeken langs mogelijke routes en in woonwijken. Rond 21.30 uur werd hulp van de brandweer ingeschakeld om te zoeken in het water van het Steenwijkerdiep.

Ook vrijwilligers hadden zich massaal gemeld om te helpen zoeken. Volgens de hulpdiensten is elke aanwijzing welkom.

0:53 Honderden vrijwilligers zoeken naar vermiste jongen (8) uit Steenwijk

Er is - in tegenstelling tot de vermissing van een ander kind dit weekend - geen Amber Alert verstuurd voor de 8-jarige jongen uit Steenwijk. "Omdat we geen indicatie hebben voor een misdrijf, is er geen Amber Alert uitgegaan. Wel houden we alle scenario's open", aldus politie Oost-Nederland

0:55 Amber Alert voor Wendy, niet voor de jongen uit Steenwijk: hoe kan dat?

De politie roept mensen in de omgeving opnieuw op om mee te denken. Camerabeelden van deurbelcamera’s, dashcams en andere beveiligingssystemen kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Wie denkt de jongen te hebben gezien of informatie heeft over waar hij kan zijn, wordt dringend gevraagd direct 112 te bellen.