Amber Alert voor meisje (10), maar niet voor jongen (8) uit Steenwijk: hoe kan dat?

De vermissing van twee jonge kinderen houdt Nederland bezig. Voor het 10-jarig meisje uit Rotterdam werd een Amber Alert uitgegeven, terwijl dat bij de vermissing van een 8-jarige jongen uit Steenwijk niet gebeurde. Hoe kan dat verschil ontstaan?

Volgens de politie Rotterdam was de situatie rond het vermiste 10-jarige meisje zorgelijk. Het meisje verdween zaterdagmiddag tijdens een korte, vaste route naar de supermarkt van haar ouders. Ze kwam daar nooit aan. De politie hield rekening met alle scenario's, waaronder ook ontvoering. Ook het feit dat ze geen telefoon bij zich had en het koud is, speelde mee in hun afweging om een Amber Alert uit te sturen.

Bij de vermissing van de 8-jarige jongen uit Steenwijk spreekt de politie Oost-Nederland ook van grote zorgen. Een woordvoerder laat zondagochtend weten dat sprake is van een urgente vermissing vanwege de leeftijd van het kind en de weersomstandigheden. Toch is er geen Amber Alert verstuurd. "Omdat we geen indicatie hebben voor een misdrijf, is er geen Amber Alert uitgegaan. Wel houden we alle scenario's open."

Geen vast lijstje

De Landelijke Eenheid van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er geen vast lijstje is dat automatisch leidt tot een Amber Alert. Bij elke vermissing wordt gekeken naar meerdere factoren en naar achtergrondinformatie. Daarbij kunnen onder meer de situatie rond de verdwijning, mogelijke risico's en zelfs taal een rol spelen. Het is aan de betrokken politie-eenheid om daar zelf een afweging in te maken.

Het 10-jarig meisje uit Rotterdam is inmiddels terecht. Wie meer informatie heeft over de 8-jarige jongen uit Steenwijk, wordt verzocht direct 112 bellen.