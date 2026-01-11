Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Amber Alert voor meisje (10), maar niet voor jongen (8) uit Steenwijk: hoe kan dat?

Vermissing

Vandaag, 09:54 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De vermissing van twee jonge kinderen houdt Nederland bezig. Voor het 10-jarig meisje uit Rotterdam werd een Amber Alert uitgegeven, terwijl dat bij de vermissing van een 8-jarige jongen uit Steenwijk niet gebeurde. Hoe kan dat verschil ontstaan?

Volgens de politie Rotterdam was de situatie rond het vermiste 10-jarige meisje zorgelijk. Het meisje verdween zaterdagmiddag tijdens een korte, vaste route naar de supermarkt van haar ouders. Ze kwam daar nooit aan. De politie hield rekening met alle scenario's, waaronder ook ontvoering. Ook het feit dat ze geen telefoon bij zich had en het koud is, speelde mee in hun afweging om een Amber Alert uit te sturen.

Bij de vermissing van de 8-jarige jongen uit Steenwijk spreekt de politie Oost-Nederland ook van grote zorgen. Een woordvoerder laat zondagochtend weten dat sprake is van een urgente vermissing vanwege de leeftijd van het kind en de weersomstandigheden. Toch is er geen Amber Alert verstuurd. "Omdat we geen indicatie hebben voor een misdrijf, is er geen Amber Alert uitgegaan. Wel houden we alle scenario's open."

Geen vast lijstje

De Landelijke Eenheid van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er geen vast lijstje is dat automatisch leidt tot een Amber Alert. Bij elke vermissing wordt gekeken naar meerdere factoren en naar achtergrondinformatie. Daarbij kunnen onder meer de situatie rond de verdwijning, mogelijke risico's en zelfs taal een rol spelen. Het is aan de betrokken politie-eenheid om daar zelf een afweging in te maken.

Het 10-jarig meisje uit Rotterdam is inmiddels terecht. Wie meer informatie heeft over de 8-jarige jongen uit Steenwijk, wordt verzocht direct 112 bellen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Vreemde situatie' bij vermissing meisje (10), politie sluit ontvoering niet uit
'Vreemde situatie' bij vermissing meisje (10), politie sluit ontvoering niet uit
Vermiste jongen (8) uit Steenwijk na urenlange zoektocht nog niet gevonden
Vermiste jongen (8) uit Steenwijk na urenlange zoektocht nog niet gevonden
Amber Alert voor vermist meisje (10), laatst gezien in Rotterdam
Amber Alert voor vermist meisje (10), laatst gezien in Rotterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.