Vermiste jongen (8) uit Steenwijk na urenlange zoektocht nog niet gevonden

De vermiste jongen van 8 jaar uit Steenwijk is nog altijd niet gevonden. Ook na een urenlange zoekactie, waarbij politie, brandweer en honderden vrijwilligers betrokken waren, ontbreekt ieder spoor. De zorgen blijven groot.

Tijdens de zoektocht ontstond verwarring door een pagerbericht van de brandweer. Dat bericht suggereerde dat er mogelijk iemand was aangetroffen. De politie laat weten dat dit niet klopt. Er is niemand gevonden en de zoekactie is nog altijd gaande.

De politie zocht in de nacht van zaterdag op zondag samen met de brandweer in en rond Steenwijk. Daarbij werd gekeken langs mogelijke routes, in woonwijken en bij water in de omgeving. Ook vrijwilligers hadden zich massaal gemeld om te helpen zoeken. Volgens de hulpdiensten is elke aanwijzing welkom.

Signalement

Via een bericht op Burgernet valt te lezen dat de vermiste jongen ongeveer 120 centimeter lang is en zwart haar heeft. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij blauwe regenlaarzen, een blauwe jas en een blauw-witte broek. Wanneer hij precies is verdwenen, is niet bekendgemaakt.

De politie roept mensen in de omgeving opnieuw op om mee te denken. Camerabeelden van deurbelcamera’s, dashcams en andere beveiligingssystemen kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek.

Wie denkt de jongen te hebben gezien of informatie heeft over waar hij kan zijn, wordt dringend gevraagd direct 112 te bellen.