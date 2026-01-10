Grote zoektocht rond Steenwijk naar vermiste jongen (8)

De politie is in de omgeving van Steenwijk druk bezig met de zoektocht naar een vermiste jongen van 8 jaar. Er wordt onder andere vanuit de lucht gezocht, meldt de politie. De gevoelstemperatuur in de regio ligt rond de -15 graden en de zorgen zijn groot. Inmiddels staan er veel hulpdiensten klaar bij de kruising van de Gedempte Turfhaven en het Steenwijkerdiep, nadat daar een melding werd gedaan van een persoon te water.

Via een bericht op Burgernet valt te lezen dat de vermiste jongen ongeveer 120 centimeter lang is en zwart haar heeft. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij blauwe regenlaarzen, een blauwe jas en een blauw-witte broek. Wanneer hij precies is verdwenen, is niet bekendgemaakt.

Zoektocht

Agenten zijn met meerdere eenheden in en rond Steenwijk aan het zoeken. Ook wordt gekeken in woonwijken en langs routes waar het jongetje mogelijk is geweest. De politie sluit niet uit dat hij zich nog in de directe omgeving bevindt. Een uur lang vloog er een politiehelikopter boven het centrum van Steenwijk, inmiddels is die weer teruggekeerd naar Schiphol.

Beeld: Hart van Nederland

Rond 21.30 uur kwam er een melding van een persoon te water. Of dit klopt en of het te maken heeft met de zoektocht naar het vermiste kind, is nog niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse waaronder meerdere ambulances en brandweerwagens. Rond 22.15 uur vloog er een traumahelikopter boven Steenwijk.

Er worden witte schermen geplaatst en duikers van de brandweer maken zich klaar om het water in te gaan. Tientallen mensen kijken vanaf achter het politielint toe.

Vrijwilligers van het Veteranen Search Team zijn inmiddels ook ter plaatse en helpen de hulpdiensten met zoeken.

Oproep

Eerder op de avond deed de politie een oproep aan omwonenden van de Tukseweg in Steenwijk om camerabeelden te controleren. Het gaat om beelden van deurbelcamera’s, dashcams en andere beveiligingscamera’s in de omgeving. Vooral beelden van na 19.00 uur kunnen belangrijk zijn.

Wie de jongen na 19.00 uur heeft gezien of denkt te weten waar hij is, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Ook een klein detail kan volgens de politie van groot belang zijn voor de zoektocht.