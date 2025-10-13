Terug

Ontvoerde vrouw (49) Hoofddorp terecht, meldt zich bij woning

Vermissing

Vandaag, 06:18 - Update: 3 uur geleden

De vrouw uit Hoofddorp die woensdag werd ontvoerd, is weer terecht. Ze meldde zich zondagavond bij haar woning. Volgens de politie is ze in goede gezondheid aangetroffen.

De 49-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag gehoord door de politie. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak verder. De ontvoering lijkt te draaien om een conflict binnen de internationale handel in harddrugs, meldt de politie.

Vrijdag en zaterdag hield de politie al zes verdachten aan in de zaak. Wat hun precieze rol is, wordt nog onderzocht.

Auto gevonden

De 49-jarige vrouw vertrok woensdagochtend naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd gevonden in het nabijgelegen Nieuw-Vennep.

De politie laat weten in het belang van het rechercheonderzoek en de privacy van het slachtoffer op dit moment geen verdere informatie te geven.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door ANP

