Ontvoering vrouw Hoofddorp gelinkt aan internationale drugshandel

De vermissing van de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp wordt gelinkt aan een conflict binnen de georganiseerde internationale handel in harddrugs. Dit meldt de politie in een persbericht. Het slachtoffer, dat sinds woensdag 8 oktober vermist is, wordt hierbij ingezet als drukmiddel. Momenteel wordt er grootschalig internationaal onderzoek gedaan door meerdere teams om de Hoofddorpse te vinden.

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak en doet grootschalig internationaal onderzoek. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buitenlandse autoriteiten. 'In het belang van het lopende onderzoek worden geen mededelingen gedaan waar deze samenwerking uit bestaat en met welke landen de politie samenwerkt', schrijft de politie.

Verdachten

De politie verspreidde eerder een foto van de vermiste vrouw en roept mensen op om mee te helpen in de zoektocht. Ze is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Ze droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.

De vrouw verdween toen ze met haar zwarte BMW 530e van huis vertrok richting haar werk. Daar kwam ze nooit aan. Haar auto werd later aangetroffen in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. De politie hield op vrijdagavond 10 oktober en zaterdagmiddag 11 oktober zes verdachten aan. Twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Op zaterdagmiddag is een 29-jarige man uit Beersel in samenwerking met de Belgische autoriteiten aangehouden. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw.

Wie meer weet over haar verblijfplaats of camerabeelden heeft uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp of Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.