Man verdacht van betrokkenheid bij vermissing Tijn (13) blijft langer vast

De 50-jarige man die wordt verdacht in de zaak rond de vermissing van Tijn (13) uit Eindhoven, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft bepaald dat hij nog 14 dagen in voorlopige hechtenis blijft.

Tijn werd sinds 14 januari vermist, maar is inmiddels weer terecht. De jongen meldde zich maandagavond bij een getuige, die daarop de politie inschakelde. Volgens de politie lijkt hij in goede gezondheid te verkeren. Waar hij al die tijd is geweest, is nog onduidelijk.

Rond de vermissing hield de politie op donderdag 12 juni een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw aan, beiden "uit de directe kring" van de jongen. De rechter-commissaris besloot dat de vrouw het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Het Openbaar Ministerie is het daar echter niet mee eens en heeft beroep ingesteld. Dat wordt woensdag behandeld. Tot die tijd blijft ook de vrouw vastzitten.

Tips?

Het OM verdenkt beide verdachten ervan dat zij Tijn aan het wettelijk gezag hebben onttrokken. Ondanks dat de jongen weer terecht is, is het onderzoek nog niet afgerond. De politie roept iedereen met tips over zijn verblijfplaats en mogelijke betrokkenen op om zich te melden.