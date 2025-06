Vermiste Nederlandse wandelaar dood gevonden in natuurgebied Italië

Het lichaam van een Nederlandse wandelaar die sinds woensdagavond vermist was is zondag gevonden in het noorden van Italië. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De man werd gevonden in een vallei in het nationaal park Gran Paradiso in de regio Piëmont, tientallen kilometers ten noorden van Turijn.

De wandelaar was bezig met een trektocht door de Italiaanse Alpen en was onderweg naar een berghut in de Aostavallei. Daar is hij nooit aangekomen.

Volgens ANSA werd het lichaam van de man aangetroffen door een reddingsteam dat met een helikopter boven het gebied vloog. Over de leeftijd van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

ANP