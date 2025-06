70-jarige wandelaar uit Nederland dood teruggevonden in gebergte Spanje

Een 70-jarige Nederlander is in de Noord-Spaanse bergen van de Picos de Europa na een moeilijke zoekactie dood teruggevonden. De man vertrok volgens plaatselijke media dinsdag voor een afdaling in de beroemde bergen in Cantabrië nadat hij met een kabelbaan omhoog was gegaan. Toen hij echter niet terugkeerde, sloeg een reisgenoot alarm.

In de avond tegen 20.00 uur werd een zoekactie over een groot gebied op touw gezet door regionale brandweerkorpsen en een speciale eenheid van de Guardia Civil. Er werd ook een helikopter ingezet. De operatie leidde nergens toe en toen het donker werd besloten reddingswerkers met lampen verder te zoeken op een steile helling.

Tijdens de zoektocht is de overleden man aangetroffen, circa 10 meter beneden een bergpad. Reddingswerkers hebben het lichaam overgebracht naar een kabelbaanstation 900 meter hoger dan de vindplaats. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP