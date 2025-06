'Nederlandse vrouwen op Kos gedrogeerd en verkracht'

Twee Nederlandse vrouwen van 30 en 32 jaar oud hebben aangifte gedaan van verkrachting op het Griekse eiland Kos. Ze zouden donderdag 12 juni gedrogeerd zijn in een toeristenwinkel, en daarna seksueel misbruikt. De Griekse politie heeft inmiddels twee mannen van Albanese afkomst opgepakt, van 22 en 28 jaar oud, meldt de lokale nieuwssite VimaTisKo.

De vrouwen vertelden de politie dat iemand in de zaak ongemerkt verdovende middelen in hun drankjes zou hebben gedaan. Ze raakten de controle kwijt over hun handelen en werden vervolgens door twee medewerkers meegenomen naar een woning. Daar zouden seksuele handelingen hebben plaatsgevonden, zonder hun toestemming.

De politie is een onderzoek gestart. In de vroege ochtend van zaterdag 14 juni konden beide verdachten worden aangehouden. Ze worden beschuldigd van verkrachting en het bezit van drugs met de bedoeling een misdrijf te plegen.

De politie wacht nog op de resultaten van toxicologische testen om te bepalen welke middelen er precies zijn gebruikt.