Yndri (15) sinds donderdag vermist uit Roermond

De politie is op zoek naar 15-jarige Yndri uit Roermond. Het meisje wordt sinds afgelopen donderdag vermist. Ze werd voor het laatst rond 13:45 uur gezien bij een onderwijsinstelling aan de Heinsbergerweg.

De politie roept mensen op zich te melden als zij informatie over Yndri of haar verblijfplaats hebben. Of als mensen haar gezien hebben of nog contact met haar hebben gehad na haar verdwijning.

Signalement

Yndri is 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft donkerbruin lang haar, wat ze meestal los draagt. Op het moment van verdwijning droeg ze een zwarte off shoulder top met korte mouwen, een lichte flared spijkerbroek, zwarte schoenen, een zwarte riem met gouden embleem en een zwarte tas.