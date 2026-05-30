Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Yndri (15) sinds donderdag vermist uit Roermond

Vermissing

Vandaag, 13:57

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar 15-jarige Yndri uit Roermond. Het meisje wordt sinds afgelopen donderdag vermist. Ze werd voor het laatst rond 13:45 uur gezien bij een onderwijsinstelling aan de Heinsbergerweg.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

De politie roept mensen op zich te melden als zij informatie over Yndri of haar verblijfplaats hebben. Of als mensen haar gezien hebben of nog contact met haar hebben gehad na haar verdwijning.

Signalement

Yndri is 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft donkerbruin lang haar, wat ze meestal los draagt. Op het moment van verdwijning droeg ze een zwarte off shoulder top met korte mouwen, een lichte flared spijkerbroek, zwarte schoenen, een zwarte riem met gouden embleem en een zwarte tas.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Saba staakt zoektocht naar vermiste Nederlandse wandelaar Erik (53)
Saba staakt zoektocht naar vermiste Nederlandse wandelaar Erik (53)
Lindsey (15) sinds woensdag vermist uit Ossendrecht
Lindsey (15) sinds woensdag vermist uit Ossendrecht
Reddingshondenteam wordt ingezet in vermissingszaak Dominic (23)
Reddingshondenteam wordt ingezet in vermissingszaak Dominic (23)

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.