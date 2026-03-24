Reddingshondenteam wordt ingezet in vermissingszaak Dominic (23)

Het reddingshondenteam RHWW is dinsdag begonnen met de zoektocht naar de 23-jarige vermiste Dominic uit Heelsum. Dominic is al bijna 4 weken spoorloos. Eerdere zoektochten met een ander reddingsteam hebben niets opgeleverd.

Sinds donderdag 26 februari ontbreekt elk spoor van de 23-jarige man. Dominic werd voor het laatst gezien in het Gelderse Heelsum, in de gemeente Renkum. Hij vertrok te voet en had geen fiets of auto bij zich.

Al eerder aangeboden

Het reddingshondenteam RHWW had al eerder aangeboden om te helpen met zoeken, maar heeft daar nu toestemming voor gekregen. Het is niet duidelijk waar het team precies naar Dominic gaat zoeken, om het onderzoek niet te verstoren. Dat meldt Omroep Gelderland.

Eerder deze maand riep de familie van Dominic op om niet op eigen houtje naar de man te zoeken. De familie waardeert de betrokkenheid, maar benadrukt dat dit de zoektocht kan verstoren. Zo kunnen sporen worden uitgewist.

