Familie vermiste Dominic (23): zoek niet zelf zonder overleg

Ondanks dat de familie van de 23-jarige vermiste Dominic uit Heelsum zich grote zorgen maakt, roept zij mensen op om niet op eigen houtje te gaan zoeken. Dat melden verschillende media, waaronder het AD en RTL Nieuws. De man is sinds 26 februari vermist en werd voor het laatst gezien in de gemeente Renkum.

Alle hulp in de zoektocht naar de vermiste Dominic is natuurlijk welkom. Maar de familie van de vermiste man wil mensen wel waarschuwen om niet zelfstandig op zoek te gaan. De familie begrijpt de goede bedoelingen van mensen en waardeert dat ook, maar zonder overleg het gebied ingaan kan juist averechts werken in de zoektocht naar Dominic. Het kan namelijk sporen verstoren of uitwissen.

SARNederland leidt onderzoek

SARNederland is verantwoordelijk voor de zoekacties naar Dominic en staat in nauw contact met de familie over de voortgang daarvan. Mede namens deze organisatie waarschuwt de familie nu het grote publiek. Hulp in overleg met SARNederland wordt wel gewaardeerd.