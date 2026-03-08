Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Speurhond pakt spoor op in zoektocht naar vermiste Dominic (23) uit Heelsum

Vermissing

Vandaag, 07:47 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Op de Ginkelse Heide bij Ede wordt zondag opnieuw gezocht naar de vermiste Dominic (23) uit Heelsum (Gelderland). Speurhonden hebben daar een spoor opgepakt dat mogelijk van de vermiste man is, meldt hulporganisatie SARNederland op Facebook. Zoekteams proberen dat spoor verder te volgen.

Dominic werd op donderdag 26 februari voor het laatst gezien in het Gelderse Heelsum, in de gemeente Renkum. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Hij is te voet vertrokken en had geen fiets of auto bij zich.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in bovenstaande video.

Speurhonden ingezet op Ginkelse Heide

De zoektocht op de Ginkelse Heide is inmiddels een aantal dagen bezig. Vrijdag wisten speurhonden al een spoor op te pakken. Zondag worden opnieuw honden ingezet om dat spoor verder uit te lopen.

Bij de zoektocht werken meerdere teams samen, onder meer met het Reddingshonden Special Search Dog Team, aldus hulporganisatie SARNederland. Het gebied is groot en open, wat het zoeken lastig maakt.

Wie heeft Dominic gezien?

De politie vraagt mensen die Dominic na 26 februari nog hebben gezien om zich te melden. Ook andere informatie kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

Dominic is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij heeft blond, rossig haar. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart windjack van The North Face, een zwarte broek en zwarte Puma-schoenen.

Mensen met informatie kunnen contact opnemen via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.