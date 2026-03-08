Speurhond pakt spoor op in zoektocht naar vermiste Dominic (23) uit Heelsum

Op de Ginkelse Heide bij Ede wordt zondag opnieuw gezocht naar de vermiste Dominic (23) uit Heelsum (Gelderland). Speurhonden hebben daar een spoor opgepakt dat mogelijk van de vermiste man is, meldt hulporganisatie SARNederland op Facebook. Zoekteams proberen dat spoor verder te volgen.

Dominic werd op donderdag 26 februari voor het laatst gezien in het Gelderse Heelsum, in de gemeente Renkum. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Hij is te voet vertrokken en had geen fiets of auto bij zich.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in bovenstaande video.

Speurhonden ingezet op Ginkelse Heide

De zoektocht op de Ginkelse Heide is inmiddels een aantal dagen bezig. Vrijdag wisten speurhonden al een spoor op te pakken. Zondag worden opnieuw honden ingezet om dat spoor verder uit te lopen.

Bij de zoektocht werken meerdere teams samen, onder meer met het Reddingshonden Special Search Dog Team, aldus hulporganisatie SARNederland. Het gebied is groot en open, wat het zoeken lastig maakt.

Wie heeft Dominic gezien?

De politie vraagt mensen die Dominic na 26 februari nog hebben gezien om zich te melden. Ook andere informatie kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

Dominic is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij heeft blond, rossig haar. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart windjack van The North Face, een zwarte broek en zwarte Puma-schoenen.

Mensen met informatie kunnen contact opnemen via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.