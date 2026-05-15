Lindsey (15) sinds woensdag vermist uit Ossendrecht

De politie is op zoek naar 15-jarige Lindsey uit Ossendrecht. Het meisje wordt sinds afgelopen woensdag vermist. Ze werd voor het laatst gezien aan de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan.

Volgens de politie is niet bekend hoe Lindsey reist. Wel wordt er rekening mee gehouden dat zij mogelijk naar het buitenland is gegaan of nog gaat.

Lindsey heeft een lichte huid, lang donker haar en draagt een bril. Ook gebruikt zij volgens de politie doorgaans veel make-up.

Oproep

De politie roept mensen op zich te melden als zij Lindsey hebben gezien of nog contact met haar hebben gehad na haar verdwijning.