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Politie zoekt naar vermiste Jay-Liah (14) uit Cadier en Keer

Vermissing

Vandaag, 12:04

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De politie is op zoek naar de verdwenen Jay-Liah. Het meisje is op 3 juni voor het laatst gespot aan de Pater Kustersweg in het Limburgse Cadier en Keer. Heb je informatie? Bel dan naar de politie.

De tiener is te herkennen aan haar bruine krullende haar, bruine ogen en haar tatoeages. Ze heeft er één op haar nek met de tekst 'beautiful mind' en op haar rechterborst staat 'blessed;. Ze is 1.65 meter. Ook draagt ze vermoedelijk een grijze bomberjack met een bontkraag, zwarte legging en witte crocs.

Ben je benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Kijk dan de bovenstaande video.

Politieoproep

Heb jij informatie over deze vermissing? Bel dan naar de politie. Ze zijn te bereiken via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kan ook anoniem een melding doen via 0800-7000. Bij een noodsituatie kan je ook 112 bellen.

Door Redactie Hart van Nederland

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