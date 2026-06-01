Familie bevestigt vondst lichaam vermiste Nederlandse (41) in Colombia

De familie van een in Colombia vermist geraakte Nederlandse bevestigt dat het lichaam van de vrouw dit weekend is gevonden. De 41-jarige was in de plaats Salento toen zij op 25 mei vermist raakte. Plaatselijke autoriteiten onderzoeken wat er is gebeurd. "We kunnen op dit moment niets anders doen dan het forensisch onderzoek in Colombia afwachten", aldus de familie in een verklaring van Namens de Familie.

"Wij kunnen geen woorden vinden die recht doen aan ons gevoel", deelt de familie. De vrouw keek enorm uit naar haar reis door Latijns-Amerika en had die tot in de puntjes voorbereid. "Het is dan ook onverteerbaar dat er een vroegtijdig einde aan dat avontuur is gekomen."

Gevonden in een meer

Het lichaam van de vrouw werd volgens de regionale Colombiaanse krant La Crónica del Quindío in een meer gevonden. Zij zou vermist zijn geraakt toen ze vanuit haar hostel ging wandelen.

De familie hoopt het lichaam van de vrouw zo snel mogelijk terug te krijgen voor een waardig afscheid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de familie bij.