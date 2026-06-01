Vermiste Nederlandse vrouw (41) mogelijk dood gevonden in Colombia

Het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw (41) is vermoedelijk gevonden in het Colombiaanse Salento. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen, maar laat weten op de hoogte te zijn van de vermissing en consulaire hulp te bieden aan haar familie. Ook is een Nederlandse diplomaat aanwezig die contact onderhoudt met de Colombiaanse autoriteiten.

De gemeente Salento meldt op sociale media dat het om de vermiste vrouw uit Nederland gaat. De burgemeester spreekt haar medeleven uit aan de nabestaanden en bedankt de betrokken hulpdiensten en autoriteiten voor hun inzet tijdens de zoektocht. Volgens de gemeente werd de vrouw sinds 25 mei vermist.

Ook de regionale krant La Crónica del Quindío schrijft dat de gevonden overledene de vermiste Nederlandse is. Volgens de krant werd haar lichaam aangetroffen in een meer. De vrouw verbleef in een hostel en verdween tijdens een wandeling.