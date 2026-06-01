Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermiste Nederlandse vrouw (41) mogelijk dood gevonden in Colombia

Vermiste Nederlandse vrouw (41) mogelijk dood gevonden in Colombia

Vermissing

Vandaag, 11:35

Link gekopieerd

Het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw (41) is vermoedelijk gevonden in het Colombiaanse Salento. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen, maar laat weten op de hoogte te zijn van de vermissing en consulaire hulp te bieden aan haar familie. Ook is een Nederlandse diplomaat aanwezig die contact onderhoudt met de Colombiaanse autoriteiten.

De gemeente Salento meldt op sociale media dat het om de vermiste vrouw uit Nederland gaat. De burgemeester spreekt haar medeleven uit aan de nabestaanden en bedankt de betrokken hulpdiensten en autoriteiten voor hun inzet tijdens de zoektocht. Volgens de gemeente werd de vrouw sinds 25 mei vermist.

Ook de regionale krant La Crónica del Quindío schrijft dat de gevonden overledene de vermiste Nederlandse is. Volgens de krant werd haar lichaam aangetroffen in een meer. De vrouw verbleef in een hostel en verdween tijdens een wandeling.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.