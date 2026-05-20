Familie in onzekerheid: Merel (30) al bijna jaar spoorloos verdwenen

De politie is druk op zoek naar de 30-jarige Merel uit Eindhoven. De familie maakt zich grote zorgen om de vermiste vrouw. Zij hebben bijna een jaar geleden voor het laatst contact met haar gehad. Vanwege de aanhoudende onzekerheid hebben haar ouders recent aangifte van vermissing gedaan.

Ondanks dat er eerder signalen waren dat Merel er mogelijk bewust voor koos om uit beeld te blijven, nemen de zorgen door het lange uitblijven van contact steeds verder toe.

Familie en bekenden willen vooral duidelijkheid: waar is Merel en gaat het goed met haar? Er wordt niet uitgesloten dat de 30-jarige vrouw in het buitenland verblijft. Daarom is zij internationaal als vermist gesignaleerd.

Oproep

Merel is te herkennen aan een tatoeage op haar onderarm. Ze noemt zichzelf ook wel Pom Merkley. Heb je Merel gezien? Neem dan contact op met de politie. Aan de vrouw zelf wordt gevraagd om snel iets van zich te laten horen.

