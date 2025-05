Burgers beginnen tweede zoekdag naar vermiste kinderen Beerta

In Finsterwolde is dinsdagochtend opnieuw een grote zoekactie gestart naar de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta. Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) heeft zich verzameld aan de Hoofdstraat, waar zeker veertig vrijwilligers zich meldden om de omgeving systematisch uit te kammen. De zoekers krijgen instructies over hoe ze te werk moeten gaan, waar ze op moeten letten en hoe te handelen als ze iets verdachts vinden.

Maandagmiddag vond de eerste gecoördineerde burgerzoektocht plaats. Daarbij trokken tot het invallen van de duisternis zeker 220 mensen door het landschap. Het CPV verdeelt het zoekgebied in vakken van 500 bij 500 meter, die worden afgevinkt zodra ze zijn doorzocht.

Vrijwilligers zijn te voet, op de fiets, in de auto en zelfs te paard op pad gestuurd. Ze letten onder meer op sporen van vertrapt gras, mogelijke schuilplaatsen en opvallende kenmerken zoals Jeffrey’s gele shirt of Emma’s paarse schoenen.

'Ga niet zelf pioneren'

De politie benadrukt dat iedereen die wil helpen zich moet aansluiten bij de gecoördineerde zoekactie. "Ga niet zelf pionieren," waarschuwt een woordvoerder. Alleen op die manier blijft het overzicht behouden en worden sporen niet per ongeluk verstoord.

Ook zijn er mensen die wel willen helpen maar op dit moment nog niet kunnen helpen. De Stichting Reddingshonden (RHWW) zegt met vijftig honden te kunnen gaan zoeken naar kinderen maar heeft nog geen oproep gekregen van de politie. Volgens een woordvoerster komt dit doordat de organisatie niet is aangesloten bij de stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN), die een rol speelt bij de certificering van hulphonden.

"We kunnen zo met vijftig honden het veld in gaan om te zoeken", zegt Louise Smits van de RHWW, die toevoegt dat ze het zeer frustrerend vindt dat de honden niet mogen worden ingezet. In Oost-Groningen wordt wel gezocht met honden van de SIN.

De politie heeft nog niet gereageerd op vragen over de inzet van de RHWW-speurhonden.

Geen concrete tips

Ondertussen blijft het officiële opsporingsteam zonder concrete aanwijzingen over de verblijfplaats van de kinderen en hun vader. De laatste melding van hun voertuig kwam zaterdagmiddag rond 15.30 uur vanaf de A7, maar het is onduidelijk in welke richting het toen reed. "We weten allemaal hoe ver je kunt komen met een auto. In principe is heel Nederland en zelfs Europa ons zoekgebied," aldus de politie.