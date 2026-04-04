Familie vermiste Dominic (23) uit Heelsum radeloos: 'We leven tussen hoop en vrees'

Vermissing

4 apr 2026, 15:52 - Update: 4 apr 2026, 17:27

De familie van Dominic uit Heelsum is radeloos. De 23-jarige man is inmiddels al meer dan een maand vermist en vooralsnog heeft niemand enig idee waar hij zou kunnen zijn. Het laatste teken van leven was op 26 februari. Hij zou te voet zijn vertrokken en had geen fiets of auto bij zich.

Op de Ginkelse Heide bij Ede is meerdere keren gezocht naar Dominic. Speurhonden hebben daar mogelijk een spoor van de vermiste man opgepikt, maar daarna ontbreekt elk verder spoor. "Alle sporen die ze hebben gevonden, zijn allemaal doodgelopen. Vandaar dat we nu een beetje radeloos zijn over waar we nu moeten zoeken", vertelt zusje Noa Kate. "We weten gewoon niet waar hij is en dat is heel lastig." De familie leeft dus tussen hoop en vrees.

Signalement

"We hebben wel een signalement afgegeven. Dit is nog steeds van toepassing, maar de kans dat hij nu andere kleding draagt, is groot. Hij is heel lang en vrij dun, en hij heeft fel blond haar. Hij heeft waarschijnlijk een jas van The North Face aan. Die is helemaal zwart. En waarschijnlijk draagt hij ook zwarte Puma's", vertelt Noa.

Door Redactie Hart van Nederland

