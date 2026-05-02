Maxim (14) al twee weken vermist: dit weten we nu

De vermiste Maxim uit Apeldoorn is nog altijd niet gevonden. De jongen verdween op zaterdag 18 april nadat hij vanuit de wijk Zuidbroek op zijn fiets was vertrokken. De politie houdt er rekening mee dat hij mogelijk onderweg is richting Rusland. Dit is wat we tot nu toe weten over zijn vermissing.

De 14-jarige jongen werd 18 april rond het middaguur voor het laatst gezien toen hij vanuit huis op de fiets vertrok. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie vermoedt dat Maxim richting Twente is gereisd om daarna naar Duitsland, Polen en mogelijk verder richting het oosten te gaan.

Maxim verplaatst zich mogelijk per fiets, maar het kan ook zijn dat hij een ander vervoersmiddel gebruikt. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat Maxim via Twente richting Duitsland was gegaan. Inmiddels wordt ook rekening gehouden met een verdere reis richting Oost-Europa, waarbij Rusland de mogelijke eindbestemming is.

Over de reden van die inschatting wil de politie niets zeggen. "We hebben sterke vermoedens dat Maxim richting Rusland onderweg is, maar daar kunnen we verder niet inhoudelijk op ingaan", aldus woordvoerder Sven Strijbosch van politie Oost-Nederland.

Internationale vermissing

In Nederland is eerder gezocht in en rond Apeldoorn, onder meer door Search and Rescue Nederland. Daarbij zijn ook leegstaande panden doorzocht, omdat Maxim daar regelmatig zou verblijven. Deze zoekacties hebben geen resultaat opgeleverd.

De vermissing wordt inmiddels ook internationaal onderzocht, onder meer door het delen van signalementen in Duitsland en Polen.

Signalement

Op de verspreide foto heeft Maxim kort blond haar, maar dat heeft hij inmiddels afgeschoren. Toen hij voor het laatst werd gezien droeg hij zwarte kleding, had hij een oranjerode rugzak bij zich en reed hij op een damesfiets.

Namens de ouders is er een statement naar buiten gebracht: "De ouders van Maxim hopen hem snel weer in de armen te kunnen sluiten. Ze waarderen de steun die ze krijgen van familie, vrienden en veel anderen. Ze hebben goed contact met de politie en roepen iedereen op die een tip heeft, die door te geven aan de politie."

De politie roept mensen dringend op om uit te kijken naar Maxim. Wie informatie over Maxim heeft of hem misschien heeft gezien, mag contact opnemen met de politie. Dat mag via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem kan ook: bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Is er sprake van een noodsituatie, dan mag er direct 112 gebeld worden.

Het signalement van Maxime is als volgt: 150 a 160 cm lang:

Lichte huidskleur:

kort blond haar, nu afgeschoren:

zwarte jas, merk Nike:

zwarte joggingbroek, merk Nike:

zwarte sneakers:

rugzak, rood/ oranje:

damesfiets, grijs, Stella.