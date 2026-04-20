Zoektocht naar vermiste Maxim (14): flyers verspreid door Apeldoorn

Vermissing

Gisteren, 22:04 - Update: 2 uur geleden

In Apeldoorn zijn op meerdere plekken flyers opgehangen van de vermiste 14-jarige Maxim. De jongen wordt sinds zaterdagmiddag vermist en werd voor het laatst gezien in de wijk Zuidbroek. De posters hangen onder meer in bushokjes en bij stations in de wijken Noord en Zuidbroek. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Op de flyers staat een signalement van Maxim en informatie over wie gebeld kan worden bij tips. De politie houdt er rekening mee dat de jongen mogelijk richting Twente of zelfs Duitsland is vertrokken.

De politie roept mensen dringend op om uit te kijken naar Maxim. Wie hem ziet of meer weet, wordt gevraagd direct contact op te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

Maxim (14) uit Apeldoorn vermist, politie deelt foto
