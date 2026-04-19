Maxim (14) uit Apeldoorn vermist, politie deelt foto

Vermissing

Vandaag, 14:38

Zorgen om de vermiste Maxim uit Apeldoorn. De 14-jarige jongen is zaterdag rond het middaguur voor het laatst gezien toen hij vanuit huis vertrok per fiets. Om de opsporing te bespoedigen heeft de politie nu een bericht met signalement en foto vrijgegeven.

Op de foto heeft Maxim nog kort blond haar, maar dit heeft hij na het maken van die foto afgeschoren. Verder droeg hij op het laatste moment waarop hij nog gezien is zwarte kleding, had hij een oranjerode rugzak bij zich en zat hij op een damesfiets. Het vermoeden is dat de jongen reist in de richting van Twente.

Het complete signalement is als volgt:

  • 150 a 160 cm lang:

  • Lichte huidskleur:

  • kort blond haar, nu afgeschoren:

  • zwarte jas, merk Nike:

  • zwarte joggingbroek, merk Nike:

  • zwarte sneakers:

  • rugzak, rood/ oranje:

  • damesfiets, grijs, Stella:

Wie informatie over Maxim heeft of hem misschien heeft gezien, mag contact opnemen met de politie. Dat mag via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem kan ook: bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Is er sprake van een noodsituatie, dan mag er direct 112 gebeld worden.

Door Daniël Bom

