Vermiste Maxim (14) mogelijk per fiets op weg naar Rusland

De politie heeft de internationale zoektocht naar de 14-jarige Maxim uit Apeldoorn uitgebreid naar Polen. De jongen verdween op 18 april nadat hij vanuit de wijk Zuidbroek op zijn fiets was vertrokken. Binnen het onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat hij mogelijk onderweg is richting Rusland.

Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat Maxim via Twente richting Duitsland was gegaan. Inmiddels wordt ook een verdere reis richting Oost-Europa als mogelijkheid gezien, waarbij Rusland als mogelijke eindbestemming wordt genoemd. Over de reden van die inschatting wil de politie niets zeggen. "We hebben sterke vermoedens dat Maxim richting Rusland onderweg is, maar daar kunnen we verder niet inhoudelijk op ingaan", aldus woordvoerder Sven Strijbosch van politie Oost-Nederland.

Geen duidelijk spoor

Waar Maxim zich op dit moment bevindt, is onbekend. Ook hoe hij precies reist, blijft onduidelijk. Hij zou nog op de fiets kunnen zijn, maar ook andere vervoersmiddelen, zoals de trein of liften, worden niet uitgesloten. Vooralsnog ontbreekt elk concreet spoor.

Bij zijn vertrek reed Maxim op een grijze damesfiets van het merk Stella. Hij droeg een zwarte Nike-jas en joggingbroek, zwarte sneakers en had een rood-oranje rugzak bij zich. Hij is tussen de 1,50 en 1,60 meter lang en heeft kort gemillimeterd haar. Volgens de politie heeft Maxim weinig spullen meegenomen, maar heeft hij zich waarschijnlijk wel voorbereid op de reis.

Internationale uitbreiding

In Nederland is eerder gezocht in en rond Apeldoorn, onder meer door Search and Rescue Nederland. Daarbij zijn ook leegstaande panden doorzocht, omdat Maxim daar regelmatig zou verblijven. Deze zoekacties hebben geen resultaat opgeleverd. Verdere gerichte zoekacties zijn nog niet gepland.

De vermissing wordt inmiddels ook internationaal onderzocht, onder meer door het delen van signalementen in Duitsland en Polen.