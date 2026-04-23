Vermiste Maxim (14) nog altijd spoorloos: ouders doen dringende oproep

Zorgen om de vermiste Maxim (14) uit Apeldoorn nemen toe. De 14-jarige jongen werd zaterdag rond het middaguur voor het laatst gezien toen hij vanuit huis op de fiets vertrok. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie heeft inmiddels een signalement en foto gedeeld om de zoektocht te versnellen.

Namens de ouders is er donderdag een statement naar buiten gebracht. "De ouders van Maxim hopen hem snel weer in de armen te kunnen sluiten. Ze waarderen de steun die ze krijgen van familie, vrienden en veel anderen. Ze hebben goed contact met de politie en roepen iedereen op die een tip heeft, die door te geven aan de politie."

Volgens de politie is er nog geen nieuws over de verblijfplaats van de jongen. Wel is er een vermoeden dat hij richting Twente is gereisd.

Signalement

Op de verspreide foto heeft Maxim kort blond haar, maar dat heeft hij inmiddels afgeschoren. Toen hij voor het laatst werd gezien droeg hij zwarte kleding, had hij een oranjerode rugzak bij zich en reed hij op een damesfiets.

Het signalement luidt dat Maxim tussen de 150 en 160 centimeter lang is en een lichte huidskleur heeft. Hij droeg een zwarte Nike-jas, een zwarte Nike-joggingbroek en zwarte sneakers. Zijn rugzak is rood/oranje en zijn fiets is een grijze Stella-damesfiets.

Wie Maxim heeft gezien of weet waar hij is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000. In een noodsituatie kan direct 112 worden gebeld.

