Vindplaats lichamen vermist echtpaar Paul en Gerda in Frankrijk bekend

Na dagen van onzekerheid kwam donderdag het trieste bericht dat het echtpaar Paul (83) en Gerda (80) Klapper uit Alphen aan den Rijn om het leven is gekomen. Een woordvoerder van Namens de Familie bevestigt dat de lichamen zijn gevonden in het Franse departement Haute-Marne, nadat ook de auto van het stel was teruggevonden.

Lange tijd was het lot van Paul en Gerda onzeker. Ook de burgemeester van het dorp waar hun vakantiehuis staat, leefde erg mee en maakte zich grote zorgen. Je ziet het in bovenstaande video.

Lokale kranten noemen een exactere vindplaats: Leurville, een plaats ten noorden van het departement. Het is niet heel ver weg van Saint-Dizier, waar mogelijk de laatste pintransactie van het stel heeft plaatsgevonden bij een bakker.

Na de vondst van de auto is woensdag niet ver daarvandaan het lichaam van Gerda aangetroffen. Een dag later, op donderdag, werd ook het lichaam van Paul gevonden.

Via de woordvoerder wil de familie benadrukken dat het om een familiedrama gaat en dat ze dit samen willen verwerken. "Het is aangrijpend en erg verdrietig, o ok omdat wellicht nooit helemaal duidelijk zal worden wat er precies is gebeurd ."

Vermist

Paul en Gerda vertrokken vorige week donderdag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn. Hun doel: nog één keer naar hun vertrouwde tweede huis in het Franse Planchez, dat ze na 25 jaar wilden verkopen. Na een reis met meerdere stops en pintransacties raakte het stel ineens van de radar. En dat was gek, want normaliter zou Gerda meermaals per dag haar kinderen bellen.

Volgens het rechercheteam van de politie in Den Haag is er op dit moment geen aanwijzing dat er sprake is van een misdrijf. De Franse politie is nog druk bezig met het onderzoek. Zie ook dit artikel met alle details die we tot nu toe weten over de vermissing en dood van Paul en Gerda.