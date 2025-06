'Lichamen Paul en Gerda lagen kilometers uit elkaar en auto was onbeschadigd'

De lichamen van het echtpaar Paul en Gerda Klapper uit Alphen aan den Rijn, die deze week omkwamen in Frankrijk, lagen ongeveer 4 kilometer bij elkaar vandaan. Dat melden Franse media vrijdag. Hun auto zou onbeschadigd zijn en de Franse autoriteiten zouden uitsluiten dat het bij Gerda om een gewelddadige dood ging.

Lange tijd was het lot van Paul en Gerda onzeker. Ook de burgemeester van het dorp waar hun vakantiehuis staat, leefde erg mee en maakte zich grote zorgen. Je ziet het in bovenstaande video.

Na dagenlang zoeken, werd woensdag het lichaam van de 80-jarige Gerda gevonden. Zij lag een paar honderd meter van de auto van het echtpaar. Die stond volgens de Franse berichtgeving in de wijk Cul du Cerf, een bekend uitkijkpunt in de gemeente Orquevaux dicht bij het dorpje Leurville. Een paar kilometer verderop, in het dorp Saint-Dizier, zou het stel voor het laatst gepind hebben bij een bakker. Volgens de Franse officier van Justitie, Denis Devallois, was de auto van het stel onbeschadigd.

Gewelddadige dood uitgesloten

Donderdag is een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Gerda. "Daaruit bleek dat er geen tussenkomst was van derden. De hypothese van een gewelddadige dood is uitgesloten", verklaart Devallois tegenover de Franse pers. Hij voegde hier wel aan toe dat ze nog wachten op resultaten van toxicologische en pathologische onderzoeken. Dat kan nog weken duren.

Donderdag werd het lichaam van de 83-jarige Paul gevonden, een dag na de vondst van het lichaam van zijn vrouw. Hij lag ongeveer 4 kilometer bij haar vandaan, bij een schuur. De zoektocht naar Paul zou zich vooral hebben geconcentreerd rondom het dorp Humberville. Of zijn lichaam daar ook gevonden is, is niet zeker.

Ineens van de radar

Paul en Gerda vertrokken vorige week donderdag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn. Hun doel: nog één keer naar hun vertrouwde tweede huis in het Franse Planchez, dat ze na 25 jaar wilden verkopen. Na een reis met meerdere stops en pintransacties raakte het stel ineens van de radar.

De kinderen van het stel maakten zich meteen grote zorgen. Een van hun dochters, Cécile Hagenaars-Klapper, vertelde aan Hart van Nederland dat haar moeder altijd om "van alles en nog wat" belde. Ze plaatsten een oproep op Facebook, gaven ze als vermist op bij de Nederlandse en Franse autoriteiten en vertrokken zelf naar Frankrijk om mee te zoeken.

Ze maakten zich grote zorgen, vooral omdat hun ouders medicijnen gebruikten. Of deze medicijnen verband houden met het overlijden van Paul en Gerda, is niet bekend. Wat er precies gebeurd is met het stel en waarom ze zo ver uit elkaar lagen, is ook nog een mysterie.